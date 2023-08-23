Bodrum 6 konsere ev sahipliği yapacak

Bodrum’u sanatla buluşturan OPUS MÜZİK Festivali, bu yıl daha güçlü bir kadroyla 1-9 Eylül tarihlerinde 6 konsere ev sahipliği yapıyor.MUĞLA (İGFA) -Opus Müzik Festivali, bu yıl yine Bodrum’u müzikle ele geçirmeye hazırlanıyor. Kentin ruhuna uygun farklı müzik tarzlarının yer aldığı konserler, müzikseverlere özgün bir deneyim yaşatacak.

Doğayı koruma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve ikincisi düzenlenen Opus Müzik Festivali, bu yıl deprem mağduru vatandaşlara yardım konseri ile acılarına da ortak oluyor.

Aynı zamanda yangınların yayılmasını durdurabilecek etkisi olan ve yüzde 80’i sudan oluşan Frenk kaktüsü (Opuntia ) bitkisinin de öne çıkarıldığı Festival, Bodrumlulara unutulmaz bir müzikal ziyafeti sunuyor.

Sazında ve sözünde insan hayatının geçiciliğine, kimseyi kırmamak gerektiğine toprağın kıymetini bilmenin zorunluluğuna işaret eden Âşık Veysel’in türküleri, festivalde sanatçı Coşkun Karademir tarafından seslendiriliyor. UNESCO’nun bu yılı ‘’Âşık Veysel yılı’’ ilan etmesi konserin önemini daha da artırıyor.

ZEKİ MÜREN, ŞARKILARIYLA ANILACAK

Festivalde ülkenin ‘Sanat Güneş’i olarak anılan ve Bodrum sevgisiyle bilinen Zeki Müren’in en güzel şarkılarını solist Bekir Ünlüataer seslendiriyor.

Bodrum’un müzik kültürünü öne çıkarmayı ve turizmi teşvik etmeyi amaçlayan festival sanatın, doğanın ve insanlığın uyum içinde dans ettiği unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor.

Türk ve Yabancı sanatçıların performanslarını sergileyeceği festival konserleri Bodrum Kalesi ve La Chic Bodrum’da gerçekleşiyor. 01-09 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek konserler ücretsiz olacak.