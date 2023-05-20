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Bodrum 19 Mayıs'ı 'Sefo'yla kutladı

YAŞAM 20.05.2023, 15:25
Bodrum 19 Mayıs'ı 'Sefo'yla kutladı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bir dizi etkinlik ile kutlandıMUĞLA (İGFA) -  Muğla'nın Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ile başlayan kutlama programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’ndeki etkinliklerle devam etti. Bodrum Kalesi’ndeki etkinliklerde şiir sunumları, dans gösterileri, ilçede başarılı olan okulların sporcularına ödül töreni gerçekleştirilirken etkinlik programı 19 Mayıs Oratoryosu ile sona erdi. Ayrıca Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla Fener Alayı öncesi Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin düzenlemiş olduğu temsili Kumbahçe İskelesinde Bandırma Gemisi Uğurlama Töreni gerçekleştirildi. 

Belediye Meydanındaki törene Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Ağır Ceza Başkanı Engin Koç, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. 

MARŞLAR EŞLİĞİNDE FENER ALAYI

Bodrum Belediyesi’nin organize ettiği kutlama programı çerçevesinde saat 18.00’de Milta Bodrum Marina’dan başlayıp Belediye Meydanı’na kadar devam eden kortej yürüyüşüyle Fener Alayı gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşüne Kaymakam Bilgehan Bayar, Başkan Ahmet Aras’ın yanı sıra başkan yardımcıları, meclis üyeleri, çeşitli STK ve siyasi parti temsilcileri, Bodrum’da bulunan okulların öğretmen ve öğrencileri, Bodrum spor kulüpleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Marşlar eşliğinde devam eden yürüyüşün ardından konser öncesi spor kulüplerine başarıları dolayısıyla plaketleri takdim edildi. Türkiye kupası şampiyonu Yalıkavak Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı ise kupalarını kaldırdı. 

Meydanda halka seslenen Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, “Bundan 104 yıl önce başlayan zafer ateşi bizlerin ellerinde bir şenliğe bir kutlamaya dönmüş durumda. Biliyorsunuz bugün Ulu Önder Atatürk’ü anma günü aynı zamanda. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tüm kalbimle tebrik ediyorum.” dedi. 

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarken sabah saatlerinden bu yana devam eden kutlama programlarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sözlerine bu toprakların kolay kazanılmadığını belirterek devam eden Başkan Aras, “Atamızın milli mücadele için Samsun'a çıkışının 104. yılını anıyoruz, kutluyoruz. Bundan tam 104 yıl önce imzalanan Sevr Anlaşması'yla onlarca parçaya bölünmüş, ülkemiz pay edilmiş topraklarımız işgal altındaydı. Bu şartlarda bile Atamız hiç umudunu kaybetmedi, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan bindiği Bandırma vapuruyla 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı ve Anadolu'da milli mücadele ateşini yaktı. İşte o büyük günün 104 yıl sonrasında bizler de Bodrum olarak bu anı tam da kalbimizde, yüreğimizde tıpkı Atamız gibi yaşıyoruz.104 yıl önceki gibi aynı coşku ve heyecanla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bu topraklar kanla, irfanla kazanıldı. Her zaman da öyle kalacak."diyerek duygularını dile getirdi. 

Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum Belediye Meydanında halka açık, ücretsiz Sefo Konseri düzenlenirken binlerce kişi coşkuyla Türk rap sanatçısı Sefo’nun şarkılarını dinledi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde alan hınca hınç dolarken hep bir ağızdan şarkılar ve marşlar söylenerek eğlenceli saatler geçirildi. 

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