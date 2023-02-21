BM'den deprem bölgesinde Antikkapı’ya tam not

Dünya üzerinde deprem yaşanan yerlerde yemek hizmeti veren BM Gıda Programı heyeti, Antikkapı’nın Hatay Defne’deki mutfağına tam not verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesi olan Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarabilmek için tüm gayretiyle çalışıyor.

Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. ise 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremin ardından bölgede depremzedelere sıcak, yemek, çorba ve su ikramında bulunuyor. Yemek ve ekmek tırıyla depremin hemen ardından bölgeye intikal eden Antikkapı, Defne’de Büyükşehir’in kurduğu çadır kentin yanına ise kalıcı bir mutfak inşa etti. Mutfakta incelemelerde bulunan ve Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel’den bilgi alan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Direktörü ve temsilciler, yapılan çalışmalara tam not verdi.

‘’BURAYI GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIK’’

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Türkiye Direktörü ve temsilcileri, Antikkapı’nın Hatay’ın Defne ilçesindeki çadır kentin yanına inşa ettiği kalıcı mutfakta incelemelerde bulundu. Deprem bölgesinde yemek tırları ve kalıcı mutfakta yapılan çalışmalarla ilgili Genel Müdür Yücel’den bilgi alan heyet, ‘’Burayı görünce gerçekten şaşırdık. Böyle bir hizmeti bir yerel belediyenin verebiliyor olması bizi çok mutlu etti. Bütün organizasyonunuz için çok teşekkürler, çok güzel bir iş yapmışsınız. Dünya yemek programı olarak, afetlere gidip yardım yapıyoruz ama buraya geldiğimizde şaşırdık. Bizim burada yapabileceğimiz bir şey yok, siz her şeyi yapmışsınız’’ ifadesini kullandı.

HATAY DEFNE’YE KALICI MUTFAK

Büyükşehir iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin yemek ve ekmek tırını depremin hemen ardından Kahramanmaraş’ta konuşlandıran Büyükşehir, ardından Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu afet çadırında da sıcak yemek hizmeti vermeye başlamıştı. Deprem bölgesinde yüzbinlerce kişiye sıcak yemek, ekmek, çorba ve su ikramında bulunan Antikkapı, Defne’de yine Büyükşehir tarafından oluşturulan çadır kentin yanında kalıcı mutfak kurdu. Prefabrike mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapılacak.

Depremin ardından tüm birimleri ve iştirakleriyle bölgeye ulaşan, arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra deprem sonrası yaraları sarmaya devam eden Büyükşehir, Hatay Defne’de bir çadır kent oluşturdu. Bölgede afetzedelere sıcak yemek ve çorba ikramı yapan Antikkapı ise çadır kentin yanına kalıcı mutfağını kurdu. 575 metrekareye sahip kalıcı mutfakta her gün 3 çeşit olmak üzere 10 bin sıcak yemek verilirken 5 bin de kahvaltı servisi yapılıyor. Ayrıca thermobox ile üç noktaya yemek taşınan kalıcı mutfakta 5 aşçı ve 10 personel görev yapıyor.