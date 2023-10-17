'Bizim uşaklar burada' projesi ile Rize'de sosyal uyum

Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde rehabilite olan özel çocuklar “Bizim Uşaklar Burada” projesi kapsamında Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi’nde çalışıp sosyal hayata katılıyor.RİZE (İGFA) - Engelsiz Yaşam Merkezi faaliyetleri kapsamında haftanın her günü 3 veya 4 birey, Rize Belediyesi Meydan Sosyal Tesisi’nde barista, garson ve satış görevlisi olarak çalışıyor.

Müşterilerin verdiği içecekleri hazırlayan çocuklar, masalara servis ediyor. Ayrıca Engelsiz yaşam merkezinde kendi el emekleriyle ürettikleri hediyelik eşyaların satıldığı stantta da satış işlemleriyle ilgileniyor.

“ÇOCUKLARIMIZ BURADA TOPLUMA UYUM SAĞLIYOR”

Rize Belediyesi Meclis Üyesi Burak Çakıroğlu açıklamasında, “Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin beyin destekleriyle bir yıl önce Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’ni kurduk. Merkezimizde 180’e yakın çocuğumuz faaliyetlerimize katıldı. Merkezimizdeki çalışmaları bir adım daha ileriye getirerek çocuklarımızın toplumla uyumlarını sağlamalarını arttırmak, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve daha da önemlisi toplumun bu özel çocuklarımıza bakış açılarını değiştirmek “Bizim Uşaklar Burada” adlı projemizi başlattık. Çocuklarımız burada serviste, kasada ve ayrıca merkezimizde kendi elleriyle üretmiş oldukları el sanatı ürünlerini satacakları stantta çalışıyorlar. Biz de vatandaşlarımızı belediyemizin bu güzel sosyal tesisinde “Bizim Uşaklar Burada” diyerek çay içmeye davet ediyoruz.” dedi.

Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Fizyoterapisti Filiz Bayraktaroğlu konuşmasında, “Çocuklarımızla bir sene boyunca el sanatları, hareket ve müzik atölyeleri yaptık. Bu atölyeler süresince çocukların neler yapabildiğini değerlendirerek ve klinik anlamda onları sahada görerek gözlemlerimizi tamamladık. Sosyal tesislerde çalışmaya uygun olan, yapabileceğini düşündüğümüz çocuklarımızı buraya yönlendirmeye başladık. Barista, garsonluk, servis ve el sanatları ürünleri satış standında çocuklarımız çalışıyor. Dönüşümlü olarak öğrencilerimizi buraya getiriyoruz. Çocuklarımız buradayken onlara sosyal hizmet uzmanımız ve psikolojik danışmanımız yanlarında oluyor.” diye konuştu.