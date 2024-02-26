Bizim Köy Doğa Yürüyüşünde tohum topları toprakla buluştu 

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde farklı köylerde devam eden Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri Akpınar Mahallesi’nde yoğun katılımla devam ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğünün doğaseverleri doğayla buluşturmak adına düzenlediği Bizim Köy Doğa Yürüyüşleri, her ay farklı bir köyde devam ediyor. Köylerin daha fazla kişiye tanıtılması ve kalkınması amacıyla düzenlenen yürüyüş, bu ay Akpınar’da devam etti. 80 katılımcı ile düzenlenen orta zorluktaki yürüyüş rotasında doğaseverler hem eşsiz doğanın tadını çıkardı hem de tohum toplarını doğayla buluşturdu.

FARKINDALIK YARATILDI

Program kapsamında İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan 300 adet ceviz, fındık, iğde, defne, kayısı, kuşburnu, meşe palamudu tohum topları toprakla buluştu. Yürüyüşe katılan doğaseverler düzenlenen etkinlikten dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.