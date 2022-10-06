“Biz Bize Fest’22 gençleri coşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından şehre yeni gelen üniversite öğrencilerinin kaynaşması ve uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla “Biz Bize Fest’22 Hoş Geldin” etkinliği gerçekleştirildi. Öğrenciler sportif ve sanatsal alanlarda katıldıkları etkinliklerde hem eğlendi hem kendilerini geliştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği etkinliklerle üniversite öğrencileri sosyalleşmesi ve kaynaşması sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Genç Kültür Kart ile Büyükşehir Gençlik Meclisi tarafından özellikle Konya’ya ilk defa gelen öğrencilerin şehre uyum sürecini hızlandırmak ve sosyalleşmelerini sağlamak için “Biz Bize Fest’22 Hoş Geldin” etkinliği ilgi gördü.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında atölye ve deneyim alanları, birbirinden heyecanlı yarışmalar ve konser düzenlendi. Etkinliklerde öğrenciler aynı zamanda; sokak basketbolu turnuvası, okçuluk, art brut, origami yapımı, ebru, şişme oyun alanları, mini masa tenisi gibi sportif ve sanatsal alanlar ile hem eğlenip hem de kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.