Bitlis’te engelli gençlere tatil jesti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, pandemi döneminde ASİBED üyesi engelli gençlere verdiği tatil sözünü yerine getirerek 10 genci bir haftalık tatile gönderdi.

BİTLİS (İGFA) - Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Asla Saklanmak İstemiyorum Bedensel Engelliler Derneği (ASİBED) üyesi gençlere pandemi döneminde verdiği tatil sözünü yerine getirdi. ASİBED üyesi 10 engelli genç İzmir’de bir haftalık tatile gönderdi.

Bitlis Belediyesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bitlis ve İzmir İl Müdürlüklerinin katkısıyla düzenlenen program kapsamında İzmir’e tatile giden gençler adına açıklama yapan Bayram Tutgaç memnuniyetini dile getirdi.

Tutgaç “Belediye başkanımınız bize pandemi döneminde tatil sözü vermişti. Pandemi döneminde arkadaşlarımız eve tamamen mahkum olmuş durumdaydı. Yasakların bitmesiyle ilk fırsatta tatil programımızı yaptık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz bu güzel etkinlik için.” Dedi.