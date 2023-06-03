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Bisikletli ulaşım kültürü gelişiyor

YAŞAM 03.06.2023, 09:01
Bisikletli ulaşım kültürü gelişiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşımı kurum kültürü haline getirebilmek ve kent geneline yaymak amacıyla çalışanlarına yönelik ücretsiz paylaşımlı bisiklet uygulamasını hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kent ulaşımında bisiklet kullanımını artırma hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, bisikletli ulaşımı kurum kültürü haline getirebilmek için belediye içinde paylaşımlı bisiklet uygulaması başlattı. Uygulama sayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki personel artık personel kartıyla bisiklet kiralama hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Bisikletler işe gidiş ve geliş başta olmak üzere kent içi ulaşımda kullanabilecek. Proje kent içinde karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sağlayacak.
  “İzmir’i geleceğe taşıyabilecek projeler üreteceğiz” Bisikletli ulaşımın çevreci olmasının yanı sıra sağlıklı bir ulaşım aracı olduğunu da hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Kadir Efe Oruç, “Özellikle günlük ulaşımda kent içi trafiği rahatlatmak, insanları daha keyifli bir şekilde varmak istedikleri noktalara ulaştırmak için bisiklet ağını geliştirmeye çalışıyoruz.  Herkesin bildiği gibi başkanımız Tunç Soyer her gün mesaiye bisikletle gelip gidiyor. Bu kültürü kent içerisinde daha görünür kılmak ve kurum kültürü haline getirebilmek için Sürdürülebilir Ulaşım Planlama Müdürlüğümüze bağlı Bisiklet Şefliği bünyesinde paylaşımlı bisiklet sistemini devreye alıyoruz. Bunların içerisinde hem fiziki hem de elektrikli bisikletler bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli kurum kartını kullanarak bu bisikletlerden ücretsiz faydalanabilecek. Bu kültürü yaymaya, İzmir’i çevreci, temiz bir geleceğe taşıyacak ulaşım projelerini geliştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
  “Elektrikli bisikletleri de sisteme alacağız” İzmir’in bisiklet altyapısını güçlendirecek çalışmaların hızla devam edeceğini ifade eden Kadir Efe Oruç, “İklim krizinin etkilerini azaltmak, sürdürülebilir ve çevreci ulaşımı yaygınlaştırmak için kent genelinde birbiriyle entegre projelerimiz bulunuyor. Bisikletin kullanımıyla ilgili de alternatif stratejiler geliştiriyoruz. Bisiklet ulaşımını yaygınlaştırmak için denizyolu ulaşımında 5 kuruş uygulamasını devam ettiriyoruz. Kent içerisinde sahil şeridi başta olmak üzere 111 kilometrelik bisiklet ağımız var. İzmir’de 2014 yılından beri kullanılan paylaşımlı bisiklet ağımız BİSİM istasyonlarının sayısını yaklaşık iki katına çıkararak 60’a ulaştırdık. Görme engelli vatandaşlarımız için   tandem ve çocuk bisikletleri de dahil olmak üzere toplamda bine yakın BİSİM bisikletimiz var. Ekibimizle birlikte elektrikli paylaşımlı bisiklet sistemiyle ilgili olarak da son aşamaya yaklaştık. Artık İzmirliler, aktarma istasyonları ve yoğunlukların bulunduğu meydan, iskele gibi noktalarda elektrikli paylaşımlı bisikletlerle karşılaşacak. Dolayısıyla kent içerisinde uzun mesafelerde de bisiklet artık daha rahat kullanılabilir ve kolay erişilebilir olacak” dedi.
  “Tunç başkanımız gibi artık biz de bisikletle işe geliyoruz” Uygulamayı kullanarak günlük ulaşımda ve sosyal aktivitelerinde bisikletli ulaşımı tercih eden İzmir büyükşehir Belediyesi personeli ise deneyimlerini şu sözlerle aktardı;
Ayçin Vural: “Bisikleti günlük hayatımda kullanmayı seviyorum. Toplu taşıma için büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yine bisikleti hafta sonu kullanabilmek de büyük bir avantaj sağladı. Hafta sonu da bisikletle vakit geçirebiliyoruz. İzmir gibi bir kentte de böyle bir uygulamaya ihtiyaç olduğunu biliyorduk. Tunç başkanımızın da gerek işe giderken, gerek günlük hayatında bisikleti kullandığını biliyoruz, görüyoruz. Bu imkanı bizlere de sunduğu için teşekkür ediyoruz. Tunç başkanımız gibi artık biz de bisikletle işe gidip geliyoruz”
  Hayatım kolaylaştı Deniz Topal: “Öncelikle eve gidip gelme açısından toplu ulaşımı kullanırken de bisikleti buna entegre etmek hayatımı çok kolaylaştırdı. Karşıyaka’da yaşıyorum. Önce otobüs sonra vapur ve sonra tekrar aktarma yapmam gerekiyordu. Bisiklet sayesinde aktarmaları pas geçmiş oluyorum. Aynı zamanda bisikletle vapurlara da 5 kuruşa binebiliyorum. Bir yandan spor yapmamı da sağlıyor. Benim için çok avantajlı oluyor çok mutluyum.”
  Toplu ulaşım yerine bisikletli ulaşım Serbay Tatar: “Bu uygulamayı Ulaşım Dairesi Başkanlığımızın yaptığını duydum. Bence çok güzel bir uygulama oldu. Ben Karşıyaka’da oturuyorum. İşe gelirken metro, tramvay, vapur kullanıyordum. Yurt dışında bisikletle işe gidip gelenleri görüyorduk. Türkiye’de de bazı uygulamalar vardı. Bu uygulama da bizim açımızdan farkındalığı artırmış oldu. Diğer çalışma arkadaşlarımın da bisiklet ulaşımını tercih etmelerini canı gönülden isterim.”
Özgür Kartal: “Uygulama çok iyi. Personel için faydalı olacak. Çok fazla talep olacağına inanıyorum. Çünkü bisiklet seven, BİSİM kullanan, bisikletle işe gidip gelmek isteyen çok fazla arkadaş var. Ben işe gidip gelirken kendi bisikletimi kullanıyordum. Ama maalesef bisikletim çalındı. Yeni bisiklet alana kadar da bu uygulamayı kullanacağım.”

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