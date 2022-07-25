Bisikletçiler Isparta’ya hayran kaldı

Isparta Belediyesi sponsorluğunda TIEB Bisiklet Kulübü tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi. Festivalin son gününde bisikletçiler Gölcük Tabiat Parkı turu atarken, oyunlar oynadı, gönüllerince eğlendiler.

ISPARTA (İGFA) - Isparta 3. Uluslararası Bisiklet Festivali yurtdışı ve yurtiçinden 120 bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Isparta halkının da eşlik ettiği festivalde 3 gün boyunca dolu dolu etkinlikler yaşandı. Festivalin başlangıcında Isparta Valisi Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de katılımıyla Kayı Köyüne gece bisiklet turu yapıldı. Bisikletçiler, festival kapsamında Kuyucak Köyü ve Sagalassos Antik Kenti turu da gerçekleştirdi. Festival kapsamında Solo Türk gösterisi ve Ferhat Göçer konseri de yer aldı.

Isparta 3. Uluslararası Bisiklet Festivali, Gölcük Tabiat Parkı turuyla sona erdi. Gökçay Mesirelik Alanındaki kamp bölgesinden hareket eden bisiklet severler, Gölcük Tabiat Parkı’na ulaştı. Burada Gölcük Gölü’nün eşsiz güzelliği eşliğinde dinlenme fırsatı bulan bisikletçiler, halat çekme, ip atlama ve yavaş bisiklet kullanma yarışmaları yaptı. Gölcük Tabiat Parkı ziyaretini fotoğraf çekimiyle noktalayan bisikletçiler, daha sonra Gökçay’daki kamp alanına hareket etti. Vedalaşmanın ardından Isparta 3. Uluslararası Bisiklet Festivali sona erdi.

Bisiklet Festivaline Avusturya’dan gelerek katılan Nuri-Nilgün Selvi çifti ilk defa bir festivalde yer aldıklarını ve çok beğendiklerini belirttiler. Selvi çifti, “Festival çok güzel geçti. Gelecek yıl da gelmeyi düşünüyoruz. Isparta Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ederiz. Belediye Başkanımız, ekibi ve Isparta halkı sıcakkanlı. Avusturya’da festival formalarını giyerek arkadaşlarımıza Isparta festivalini anlatacağız. Buraya gelmek isteyenleri yönlendireceğiz. Festivalden çok memnun kaldık. Bir sene sonra katılmak isteyen herkese tavsiye ederiz” dediler.

Yurtiçinden festivale katılan bisikletçiler de festivalin çok güzel geçtiğini söyleyerek, “Çok harika bir festival geçirdik. Isparta çok güzel, çok beğendik. Belediye Başkanımızın desteğini her günümüzde hissettik. Başkanımız Kayı Köyüne kadar bizimle bisiklet sürdü. Beklentilerin üzerinde bir davranıştı, çok sevindik” şeklinde konuştular.