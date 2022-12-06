Bisiklet tramvayı ile güvenli sürüşler

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde öğrencilerde trafik güvenliği bilincinin oluşturulması, bilinçli bisiklet sürüş teknikleri öğretilmesi amacıyla hayata geçirilen “Bisiklet Dostu Okul” projesi kapsamında ilkokul öğrencilerini bisiklet tramvayıyla tanıştırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri Konya’da çeşitli bisiklet etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, çocuklarda trafik güvenliği bilinci oluşturmaya yönelik başlatılan “Bisiklet Dostu Okul” projesi kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi de ilkokul öğrencilerini bisiklet tramvayına bindiriyor.

“Bisiklet Dostu Okul” olarak belirlenen Konya’daki 10 ilkokuldan biri olan Selçuklu Şehit İbrahim Betin İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bisiklet takımı, bisiklet tramvayıyla yolculuk yaptı. Kültürpark’tan Elmalılı Hamdi Yazır Durağı’na kadar süren yolculukta minik öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

İlk kez bisiklet tramvayına binen öğrenciler, okula bisikletle gidip geldiklerini, bisikletin hem güvenli hem de çevreci bir araç olduğunu belirterek herkesin bisiklete binmesini tavsiye etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Bisiklet Dostu Okul” projesiyle bisiklet takımında bulunan öğrencilere Konya’nın bisiklet zenginliğini tanıtmayı ve öğrencilerin bu konudaki farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.