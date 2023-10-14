Bisiklet Festivali coşkusu

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, sporun ve sporcunun kenti Mersin’e kazandırdığı organizasyonlardan birisi olan ve bu yıl 2.’si gerçekleştirilen Kleopatra Bisiklet Festivali tüm coşkusuyla başladı.MERSİN (İGFA) - 25 ilden toplam 500 bisikletli, 3 gün boyunca Tarsus’un tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinde pedal çevirecek. Tarsus’un en önemli simgelerinden biri olan Kleopatra Kapısı’nda açılışı gerçekleştirilen festival, bisiklet tutkunlarının coşkusuyla start verdi. İlk olarak şehir merkezi turu gerçekleştiren bisikletliler, ardından Kleopatra Kapısı’ndan geçerek rotalarına devam etti.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen festivale, Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra, Mersin’de yaşan Rus vatandaşları ve Almanya’nın Köln kentinden gelen bisikletçiler de katıldı. Bisiklet tutkunları, festival süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi’ne bağlı Tarsus Gençlikle Kampı’na ağırlanacak.

Taşkın: “Amacımız; Tarsus'u doğasıyla tarihiyle, lezzetleriyle katılımcılara yaşatmak”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın festivalin gayet güzel geçtiğinden söz ederek, “Kleopatra Bisiklet Festivali’nin bu yıl 2.’sini yapıyoruz. Yüksek bir katılım var. Hava çok güzel. Amacımız; il dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, Tarsus'u; doğasıyla tarihiyle, lezzetleriyle onlara yaşatmak. Daha sonra da güzel bir şekilde uğurlamak. Bütün katılımcılara başarılar diliyorum. Festival 3 gün sürüyor. Değişik etaplardan oluşuyor. Misafirlerimizi Gençlik Kampı’mızda konaklatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cerrahoğlu: “Hepimizin gönlünde bir amaç yatıyor; işimize, okulumuza bisikletle gidebilmek istiyoruz”

Açılışta konuşan önceki dönem Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu, “Bu festivali Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğu olarak, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapıyoruz. Bu festivalde gezeceğiz, Tarsus'un kent dokusunu, 10 bin yıllık tarihini, ovalarını ve göllerini hep beraber göreceğiz. Hoşça vakit geçireceğiz, dostluklarımızı pekiştireceğiz ama hepimizin gönlünde, kalbinde bir de amaç yatıyor. Bizler işimize, okulumuza, alışverişimize bisikletle gidebilmek istiyoruz. Bunun için hep beraber mücadele ediyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerini desteklerinden de söz eden Cerrahoğlu, “Bütün kurumlarımız bizi çok destekliyor. Yavaş yavaş olacak ama biz sokaklarda ne kadar çok görünürsek, ne kadar kalabalık olursak, ne kadar çok talep edersek onların da elini güçlendireceğiz ve başarılı olacağımıza inanıyoruz. Sonuçta bisikletin sağlıklı bir ulaşım şekli ve temiz olduğunu biliyoruz. Sizler de buna çok katkı veriyorsunuz” dedi. Cerrahoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer bu işin mimarı ve destekçimiz” diye konuşarak, Büyükşehir Belediyesi ile festivalde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Bisiklet tutkunları bu festivalde buluştu

Festivale Mersin’den katılan bisikletlilerden Saliha Demiröz, “Festivale geçtiğimiz yıllarda da katıldım. Çok güzel ve keyifli geçiyor. Çok memnunum. 2019’dan bu yana bisiklet sürüyorum. Büyükşehir’in bisikletliler için yaptıkları çalışmaları çok güzel buluyorum. Çok güzel bir farkındalık kazandırılıyor, güzel yatırımlar yapılıyor. Memnunum” dedi.

Bisikletlilerden Nurten Aslan Oktan da Mersin’den katıldığını belirterek, “Böyle bir etkinlik düzenlendiği için çok mutluyuz. Çocukluğumdan bu yana bisiklet kullanıyorum” diye konuştu ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Bisiklet tutkunu Emire Gür ise, “Yeni yeni bisiklet kullanmaya başladım. Tam süremesem de bayağı alıştım. Festival çok güzel ve eğlenceli. Büyükşehir belediyemiz güzel çalışıyor” dedi.

Katılımcılardan Hatice Öndemir de festivale ilk defa katıldığını dile getirirken, “3 yıldır bisiklet kullanıyorum. Çok güzel ve süper. Süslü kadınlara da buna da katıldım, çok güzel, süper. Ben bisikleti sağlık, spor ve her amaçla kullanıyorum. Arabadan in, bisiklete bin. Çok güzel bir şey” ifadelerine yer verdi.