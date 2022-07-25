Birecik yüzme havuzu hizmete girdi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Birecik Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan yüzme havuzu, park açılışı ile At arabaları dönüşüyor projesi kapsamında motorlu triportör dağıtım törenine katıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Birecik Belediyesi tarafından düzenlenen At arabalarının motorize edilmesi projesi triportör dağıtım töreni ile Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Şehit polis Memuru Ali Kılıç parkının açılışına katıldı.

Açılış ve Triportör dağıtım törenine Başkan Beyazgül’ün yanı sıra Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, STK temsilcileri, Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“BİRECİK’İN 50 YILLIK SU SORUNUNU ÇÖZDÜK”

Programda konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Birecik ilçesinin 50 yıllık sorunlarını çözerek yolumuza devam ediyoruz dedi.

Başkan Beyazgül, “ Birecik’te içme suyu şebekesi 92 kilometre 62 Milyon TL ihalesi yapıldı. Birecik İsale hattı çalışmaları 40 Milyon TL ihalesi yapıldı. Arıtma tesisinde çalışmalarımız devam ediyor. Kanalizasyon şebekesi 150 Milyon TL’nin üzerinde ihalesi yapıldı. Birecik ilçemizin önümüzdeki 50 yıllık süreçte su sorunlarını çözmüş olduk.

BİRECİK’TE YOL SORUNU NEREDEYSE KALMADI

Birecik’te 22 kilometrelik beton yol çalışmalarının tamamlandığının altını çizen Başkan Beyazgül, Birecik Merkezinin asfalt çalışmalarıyla modern hale getirildiğini grup yollarındaki asfalt çalışmalarınınsa tamamının bitme aşamasına geldiğini ifade etti.

BİRECİK’İN İMAR PLANINI ÇIKARDIK

Başkan Beyazgül, “Ankara ile temaslarımız kapsamında Birecik’in imar planını çıkardık. Birecik Belediye Başkanımızla birlikte bu işi yürüttük. Sahil ile ilgili bir ışıklandırma yapılması için talimat verdim ihalesi çok yakında yapılacak. Bir hayvan borsamız olsun istediler. Yer temini yapıldı. İhaleye gönderilmesi talimatını verdim. Birecik’te sebze hali halen şehrin içerisinde kalmış durumda onun da yerini ayarladık. İnşallah çok kısa bir süre sonra sebze halinin de ihalesini yapacağız. Başkan Beyazgül ayrıca Birecik’te kentsel dönüşüme de ihtiyacın olduğunu sözlerine ekledi.

BİRECİK’E HİZMETLER DEVAM EDECEK, PROJELER HAYIRLI OLSUN

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam da birer konuşma yaparak Birecik’e yapılacak yatırım ve hizmetlerin devam edeceğini belirttiler.

Konuşmaların ardından Birecik Belediyesi tarafından düzenlenen At arabalarının motorize edilmesi projesi triportör dağıtım töreni gerçekleştirildi. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Şehit polis Memuru Ali Kılıç parkının açılışı yapılarak hayırlı olsun dilekleri paylaşıldı.