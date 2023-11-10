Bir TROY hamlesi de Bursa Büyükşehir'den

Türkiye genelinde özellikle kamu kurumlarında başlatılan, işgalci İsrail'i destekleyen finansal sistemi boykot hareketine Bursa Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından maaş kartlarının TROY sistemine geçirilmesi için tüm personele çağrıda bulunuldu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Maaş Protokol Sözleşmesi” yaptığı Yapı ve Kredi Bankası maaş kartı ve kredi kartları, Visa / MasterCard ödeme altyapısını kullanırken, Büyükşehir’den TROY kart hamlesi geldi.

Gazze'de masum insanları katleden İsrail ile İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek veren Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve iştirakler de dahil tüm personelin yerli ve milli ödeme yönetimi TROY’a geçişi için düğmeye bastı.

Troy Kart’a geçiş için Yapı ve Kredi Bankası ile görüşme yapılırken, banka ile personel arasında ürün sözleşmelerinin bireysel olarak yapıldığı, bu nedenle de geçiş işleminin ancak bireysel başvuruyla yapılabileceği belirtildi. Bunun üzerine tüm personeline çağrıda bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu konuda hassasiyet beklediği personelden Yapı ve Kredi Bankası müşteri hizmetlerini ( 444 0 444 ) arayarak Troy Kart’a geçiş başvurusu yapmasını istedi.

Başvuru yapılması halinde yeni kartların 7 iş günü içerisinde geleceği ve herhangi bir kart ücretinin söz konusu olmadığı vurgulandı.