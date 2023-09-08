Bir tesis yetmedi, ikinci lot devrede

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azalması ve küresel ısınmanın önlenebilmesi adına önemli çalışmalar yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolama tesislerinde gerçekleştirdiği bertaraflarla, katı atıkların çevreye ve atmosfere vereceği zararları en aza indiriyor.MERSİN (İGFA) - Evsel nitelikli katı atıkları düzenli depolama tesislerinde bertaraf ederek metan gazından elektrik enerjisi üreten Büyükşehir Belediyesi, söz konusu metan gazının atmosfere salınımının da önüne geçerek, sera gazı etkisini azaltıyor. Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Mut, Gülnar, Erdemli ve Silifke ilçelerinin evsel nitelikli katı atıklarının bertarafının gerçekleştiği Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nde yapılan çalışmalar sonucu, evsel nitelikli atıkların bertarafını sağlayacak ikinci lot hizmet vermeye başladı. Mart ayında atık bertarafına başlayan ve 77 metre derinliğindeki ikinci lot 38 bin 293 metrekare alana sahip. İkinci lot sayesinde tesis, 8 yıl daha katı atık depolayıp bertaraf edebilecek.

Kaya: “Düzenli depolama alanının genişlemesiyle, elektrik üretimi daha da arttı”

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Çevre Mühendisi Nursel Cansu Kaya, Silifke Göksu Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin çalışma sistemini anlattı. Tesise günlük yaklaşık 500 ton evsel nitelikli katı atık geldiğini belirten Kaya, “Tesisimizde iki adet lot mevcut. İkinci lotumuz yeni aktif hale getirildi ve ilk atık kabulünü 28 Mart 2023 tarihinde gerçekleştirdik. 2 lot kapasiteli tesisimizden, yaklaşık olarak 2 megavat elektrik üretimi sağlanmakta. Lotlar içerisinde atıkların düzenli depolanması sayesinde borulama yöntemiyle metan gazı eldesi yapılarak, biyogaz elektrik üretim tesisimize aktarılıyor. Buradan da mekanik enerji elektrik enerjisine çevrilerek, elektrik üretimi sağlanıyor” dedi.

Kaya, tesiste elde edilen metan gazının atmosfere salınımının engellenerek elektrik enerjisi üretmesinin, iklim değişikliğinin yarattığı olumsuzlukların azaltılmasında da önemli rol oynadığına değinerek, “Daire Başkanlığımızın ortak amaçlarından biri olan iklim değişiklinin yarattığı olumsuzlukların azaltılması politikasında da, tesisimiz önemli bir göreve sahip. Metan gazı, karbondioksitten 28 kat daha fazla sera gazı etkisine sahip. Tesisimiz, metan gazının geri dönüşümüyle, yani elektrik enerjisine çevrimiyle de, bu olumsuz etkiyi ortadan kaldırmada büyük rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı. Yapılan kapasite artırımının önemine de değinen Kaya, “İkinci lotun yapımıyla beraber, 8 yıl daha hiçbir sıkıntı çekmeden atık alımına ve atık bertarafına devam edilecek” diye konuştu.