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Bir mucize de Gaziantep'ten! 81 saat sonra...
YAŞAM 09.02.2023, 13:07
Kahramanmaraş depreminde 81 saat sonra Gaziantep İslahiye'de bir orta yaş erkek daha çıkarıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ta medyana gelen 2 büyük depremin ardından 81 saat sonra Gaziantep İslahiye'de bir orta yaş erkek, arama kurtarma ekiplerinin büyük çabasıyla çıkarıldı.
Enkazdan çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından bir süre tedavisi yapılan depremzedenin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.
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