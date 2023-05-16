Bir bilet bin umut olacak

İstanbul BUSADER Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneği organizasyonuyla 3 Haziran'da AKM Sahnesi’nde dinleyicisini selamlayacak olan Antakya Medeniyetler Korosu, BUSADER Federasyonu'nun Hatay Samandağ’a inşa edeceği ilkokul yararına söyleyecek . İSTANBUL (İGFA) - Yılmaz Özfırat şefliğinde kardeş türküleriyle gönüllere taht kuran, barışı temsil eden ve Nobel Barış ödülüne de aday gösterilen koro, izleyicilere duygu yüklü konserler vermeyi sürdürüyor.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) ile anlamlı bir işbirliği yapan Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul BUSADER organizasyonuyla unutulmaz bir konsere imza atmaya hazırlanıyor.

‘Bir Bilet Bin Umut’ sloganıyla yola çıkan İSTANBUL BUSADER, bu anlamlı geceye tüm sanatseverleri davet ediyor.

İstanbul BUSADER Başkanı Op. Dr. Yasemin Yakut, “Amacımız bir gün değil, Hatay ayağa kalkana kadar depremzedelerin yanında olabilmek. Hatay için el ele verdik ve çok heyecanlıyız” dedi.