'Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı' sergisi İstanbul'da açıldı

Belgesel yapımcısı ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un kutsal topraklarda objektifine yansıyan fotoğraflarından oluşan “Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı” isimli sergisi, Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Beşiktaş’taki TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Kuveyt Türk, belgesel yapımcısı ve fotoğraf sanatçısı Ömer Faruk Aksoy’un kutsal topraklarda objektifine yansıyan fotoğraflarından oluşan “Bir Belgeselcinin Hicaz'da 40 Yılı” isimli fotoğraf sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi, Kuveyt Türk’ün üst yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra kültür sanat camiasından önemli şahsiyetlerinin katılımıyla açıldı.

Ömer Faruk Aksoy'un, kutsal topraklar Mekke ve Medine’yi de kapsayan Hicaz bölgesinde 1980’li yılların başından itibaren özel izinlerle çektiği müstesna fotoğraflardan oluşan sergi, Hicaz bölgesine gitmemiş olanların tanıklı ve doğru bilgi edinmelerini sağlarken, İslam medeniyetinin geçmiş izlerine de ışık tutuyor.

İstanbul Beşiktaş’taki TBBB Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde açılan sergi, 31 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.