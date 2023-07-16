Bingöllü Halk Ozanı Delen'den kardeşlik marşı

Bingöllü Halk Ozanı Abdurrahman Delen ’in 15 Temmuz Marşı Gündemde Bingöllü halk ozanı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz darbe girişimini unutmayarak, barış ve kardeşlik mesajı veren bir marş yazdı. Marş, sosyal medyada ve televizyonlarda büyük ilgi gördü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) – Bingöllü halk ozanı Abdurrahman Delen, 15 Temmuz darbe girişimini unutmayarak, barış ve kardeşlik mesajı veren bir marş yazdı.

Marş, sosyal medyada ve televizyonlarda büyük ilgi gördü.

Delen, marşını yazarken 15 Temmuz’un Türkiye için büyük bir zafer olduğunu ve tüm vatandaşların sokağa çıkarak bayrak ve vatan sevgisini gösterdiğini söyledi. Delen, “15 Temmuz Marşı’nı yazan kişiyim. 15 Temmuz Türkiye için büyük bir zaferdi. Ve bu zafer için tüm vatandaşlarımız sokağa döküldü. 15 Temmuzda hayatını kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, biz öyle bir güzel halkız ki, bayrağına ve vatanına sahip çıkan tek ülkeyiz” dedi.

Delen, marşının amacının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu da belirtti. Delen, “Marşımın mesajı barış ve kardeşliktir. Biz birbirimize kenetlenirsek hiçbir güç bizi yıkamaz ” diye konuştu.