Bingöl’de karlı yolları aşarak, yardımları ulaştırdılar!

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Tavus bölgesinde Yayla ve Şehitköy sakinleri depremzedeler için odun, kömür ve yardım çuvallarını diz boyu karda sırtlarında ve katırlarla taşıyarak yardım aracının bulunduğu noktaya ulaştırdı. Köylüler 30 soba, 20 elektrikli soba, yardım malzemeleri, 10 halı ve 10 ton odun ile kömür deprem bölgesine gönderdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliği tüm Türkiye’de olduğu gibi Genç ilçesinde de aralıksız bir şekilde devam ediyor.

İlçenin Şehitköy ve Yayla köyünde ikamet eden köy sakinleri seferberlik çerçevesinde Şehitköy ile Yayla köyü muhtarlığı koordinesinde köye gelen yardım araçlarına ulaştırmak için karlı yolları aştı. Araçların bulunduğu noktaya ulaşmak için diz boyu karda atların yanı sıra sırtlarında taşıyarak dayanışmanın en güzel örneğini sergilediler.

Şehitköy sakinlerinden Ahmet Savan, “Köy halkımızın dayanışmasıyla 4 araç 16 kişiyle topladığımız malzemeleri afet bölgesine gönderdik. Dayanışmaya destek olan herkesten Allah razı olsun. Allah ülkemize böylesi bir felaketi bir daha yaşatmasın. Gidip gönüllü olarak çalışma yürüttüğüm bölgelerde insan olarak aldığımız nefesten utandık. Karınca kararınca bir şeyler yaptık Allah herkesin hayırlarını kabul etsin. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dileriz" dedi.