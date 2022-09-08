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Bingöl’de ayı saldırısına uğrayan vatandaşı köpekler kurtardı

YAŞAM 08.09.2022, 16:06
Bingöl’de ayı saldırısına uğrayan vatandaşı köpekler kurtardı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde ayı saldırısına uğrayan çoban, köpeklerin sayesinde ölümden döndü.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Olay, Bingöl’ün Karlıova ilçesi Yiğitler köyü kırsalında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre yaylada hayvanları otlatan 42 yaşındaki Deniz Arka’nın karşısına çıkan bir ayının saldırısına uğradı.

Arka’nın saldırı sonucu kolu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Arka’nın ayı saldırısından köpeklerin yardımı ile kurtulduğu öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Karlıova Devlet Hastanesi'ne getirilen Arka, yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi kaldırılarak ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

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