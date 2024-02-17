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Bingöl’de 3. Fotoğraf Maratonu

YAŞAM 17.02.2024, 18:24
Bingöl’de 3. Fotoğraf Maratonu

Bu yıl Bingöl'de düzenlenen 3. Fotoğraf Maratonu, katılımcılarına unutulmaz bir deneyim yaşattı. Hesarek Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, paraşütçülerin gökyüzünde sergilediği gösteriler ve kayak yapanların enerjisi, fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği tarafından koordine edilen etkinlik, Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün öncülüğünde organize edildi.

İlk olarak 2019’da başlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, Bingöl’ün eşsiz doğal güzelliklerini ve spor potansiyelini ön plana çıkarmak için bir fırsat sundu.

Yaklaşık 260 fotoğrafçı, bu özel anları yakalamak ve paylaşmak için bir araya geldi. Ayrıca etkinlik kapsamında, Vali Ahmet Hamdi Usta’nın davul ve zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte halay çekmesi renkli anlara sahne oldu.

Etkinliğe katılan ve gösterileri izleyen Vali Ahmet Hamdi Usta, fotoğrafçıların Bingöl’ün doğal güzelliklerini çekmeye devam ettiğini söyledi.

Vali Usta, “Karın olmamasına rağmen, kar bizim için bu sene bir handikap oldu maalesef beklediğimiz karı alamamamıza rağmen 260 misafirimiz şu anda Bingöl’de bizimle beraber. Bingöl’ün güzelliklerini, doğal hayatını, vahşi hayvanlarını fotoğraflıyorlar. Biz devamında bu fotoğrafları bir albüm haline getirip kamuoyunun ilgisine sunacağız ve dereceye giren fotoğrafları da İstanbul’da, Ankara’da yapacağımız galalarda paylaşacağız” dedi.

İstanbul’dan gelen Sanatçı Halk Ozanı Abdurrahman Delen, “Ben Bingöllü olmama rağmen Hesarek kayak merkezine ilk defa geliyorum. Burayı görmek için çok geciktim onu söyleyeyim. Harika bir doğası var, mükemmel bir kayak merkezimiz var. Çıkıp gelsinler bu güzelliği ve kayak merkezini görsünler. Bana göre Türkiye’nin kayak merkezlerinden bir tanesidir. Sağ olsun devlet büyüklerimizin büyük bir katkısı olmuş buraya, harika bir yer, mükemmel bir yer, biz gecikmişiz keşke zamanında gelseydik, olsun en azından gelmiş görmüş olduk. Buradan herkese şunu söylemek istiyorum çıkın, çıkın gelin kayak merkezi harika bir yer, mükemmel bir yer herkesin buraya gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Elazığ’dan foto maraton için gelen doğa fotoğrafçısı Mücahit Çelik, “Buraya Elazığ’dan 3’üncü kış Bingöl fotoğraf maratonu için geldik. Bingöl’ün doğasını, tarihi turistik yerlerini, gezip görülecek yerlerini ve aynı zamanda insan yaşamını konu alan fotoğrafları çekip bunları yarışmaya sunacağız. Bingöllü çok güzel buldum, doğasıyla aynı zamanda turistik yerleriyle güzel bir il Bingöl hem fotoğraf severler için hem de doğa severler için çok güzel bir yer herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

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