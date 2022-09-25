Bingöl Yedisu'da 431 öğrenciye kırtasiye seti
Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki ilk ve ortaoöğretimdeki toplam 431 öğrenciye ilçe protokolü kırtasiye desteğinde bulundu.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Yedisu Kaymakamı Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhtesim Tunç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Döner ile birlikte Yedisu Merkez İlkokulu, Döşengi İlkokulu, Kürdan İlkokulu, YİBO ve Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek toplamda 431 öğrenciye hediyeler dağıttı.
Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Kaymakam Başar, her zaman öğrencilerin ihtiyaçlarını giderecek yönde çalışmalar sürdürüldüğünü, küçük de olsa bir katkıda bulunmak amacıyla içerisinde kırtasiye malzemeleriyle beraber yardımcı kaynak kitap verdiklerini söyledi.
Kaymakam Başar, öğrencilerin daha iyi şartlarda başarılı olmaları için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
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