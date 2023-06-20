Bingöl'ün başarılı öğrencilerine Batman ve Mardin gezisi

Bingöl'ün Genç ilçe Kaymakamlığı, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında eğitimlerinde ve çeşitli spor dallarında başarı gösteren 50 öğrenci ile şehit ve gazi çocuklarına Batman ve Mardin gezisi düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Genç Hükümet Konağı önünden uğurlanan öğrenciler, ilk durakları olan Hasankeyf’te tekne turu ve kahvaltının tadını çıkardıkları gezilerine başladı. Kültürel miras alanlarını ve Mor Gabriel Manastırı gibi bölgedeki önemli tarihi yerleri ziyaret etmeye de büyük ilgi gösterdiler.

Öğrenciler, gezi programı kapsamında Midyat’ta bulunan Dara Antik Kenti (Zindan), Midyat Konukevi, Kasımiye Medresesi ve diğer tarihi ve kültürel yerleri gezdiler.

Gezi boyunca öğrencilere, ziyaret ettikleri her yer hakkında detaylı bilgi veren uzman rehberler eşlik etti.