Bingöl sportif hizmetlerle dünyaya açılmayı hedefliyor

Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, kurumun Bingöl’deki faaliyetleri hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Loğoğlu, “Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tek hedefimiz kaliteli ve iyi insanlar yetiştirmektir” dedi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Eğitim Merkezi Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda konuşan Mustafa Loğoğlu, 30 tesislerinde 567 personelle gençlere ve halka en iyi şekilde hizmet etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Loğoğlu, “Sporun tabana yayılması için sağlam temeller üzerinde çalışmalar yürütmenin öneminin farkında olarak gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Loğoğlu, yarı olimpik yüzme havuzunda geçen yıl 11 bin 603 vatandaşın faydalandığını, bu yıl ise rakamın 13 binin üzerine çıktığını belirtti.

Günlük bine yakın kişinin bu tesisten yararlandığını ifade eden Loğoğlu, okullarda 2. sınıf seviyesinde 4 bin 750 öğrencinin yetenek taramasından geçirildiğini ve kriterlere uyan 60 öğrencinin antranmanlarının devam ettiğini kaydetti. Loğoğlu, ayrıca ilkokul 3. ve 4. sınıflara yönelik beden eğitimi derslerine İl Müdürlüğü’nde görevli 67 antrenörün de katıldığını belirterek, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde 65 spor branşındaki faaliyetlere 4 bin 850 öğrencinin katıldığını dile getirdi. Loğoğlu, bu yıl Bingöl’e gelen 5 bin sporcuyu İl Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde ağırladıklarını da vurguladı.

Loğoğlu, Bingöl’de lisanslı sporcu sayısının 21 bin 867 olduğunu ifade ederek, “Bu rakam Bingöl’deki öğrenci sayısının yüzde 30’una tekabül eden önemli bir sayıdır” dedi. Loğoğlu, tesislerde geç saatlere kadar çalışmaların sürdüğünü söyledi. 6 Şubat Depremi sonrasında Bingöl’deki yurtlarda binlerce depremzedenin misafir edildiğini anımsatan Loğoğlu, “Yurtlarda kalan 56 depremzedenin de konteynırlara yerleştirilme süreci tamamlanınca yurtlarda tadilat ve düzenleme çalışmalarına başlanacak” dedi.

Dene-Yap Atölyesi bünyesinde eğitim gören 65 öğrencinin geleceğin teknolojilerini üretmeye yönelik faaliyetler yürüttüğünü söyleyen Loğoğlu, “Ülkemizin geleceği olan gençlerin geleceğin teknolojisini üretmesi için önemli bir çalışma. Burada çocuklarımızın geleceğin teknolojilerini üretmeye olan hevesini ve heyecanını artırmaya yönelik faaliyetler yürütülüyor” diye konuştu. Gençlik Hizmetleri olarak 10 projede 715 öğrenciyi il dışına gezilere gönderdiklerini de belirterek “Yine Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Üzme-Üzülme adlı bağımlılıkla mücadele kapsamında faaliyetlerimiz olacak” dedi.

Loğoğlu, son olarak Bingöl’ün Türkiye’ye ve dünyaya açılmasını hedeflediklerini söyleyerek “Bingöl bizi, biz Bingöl’ü sevdik. Amacımız bir gencin bile kalbine dokunabilmektir” ifadelerini kullandı.