Bingöl Karlıova'da köy okuluna tadilat

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kızılağaç Köy Okulunun tadilatı başladı. Köy okulunun yenilenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çağrıda bulunan DEVA Partisi Bingöl İl Başkanı Mikail Kovalar, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'e teşekkür etti.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) -DEVA Partisi Bingöl İl Başkanı Mikail Kovalar, geçtiğimiz günlerde Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'e kendi sosyal medya hesabı üzerinden Karlıova İlçesine bağlı Kızılağaç Köy Okulunun yenilenmesi için çağrıda bulunmuştu.

Kovalar, Halil Yücel'e yaptığı çağrıda, “Sevgili Müdürüm, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladığınız günden beri köy okullarına yönelik yapmış olduğunuz çalışmaları takdirle takip ediyoruz. Karlıova Kızılağaç köyümüzde olan okulumuz için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer vermişti.

Kovalar, yine kendi sosyal medya hesabından Kızılağaç Köy Okulunun tadilatına başlandığını duyurarak, “Çağrımıza hızlı bir şekilde cevap veren İl Milli Eğitim Müdürümüzü ve ekibini tebrik ederim. İşini seven ve makamına saygı duyan liyakatli kadroların çoğalması en büyük arzumuzdur" ifadelerini kullandı.