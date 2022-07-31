Bingöl Jandarması'ndan kırsalda bilinçlendirme seferberliği

Bingöl’de jandarma ekipleri, köylerdeki kadın ve erkeleri 'kadına şiddet'e karşı bilgilendirdi.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kırsalda yaşayan bin 350 erkek vatandaşa ‘Kadına El Kal-Ka-Maz’ mottolu bilinçlendirme seferberliği başlattı.

Jandarma personeli tarafından verişlen eğitimde erken yaşta evliliğin sakıncaları, kadına ve çocuğa şiddetin sonuçları konusunda eğitim verildi.

Eğitimlerde ayrıca 120 kadına KADES uygulamasını tanıtan Jandarma, bilinçlendirme faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.