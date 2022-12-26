Bingöl Genç'te yılbaşı öncesinde çocukların hayallerini gerçekleştirdiler

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Genç İçin Bir Saat Derneği, 2022'nin son günlerinde köy köy gezip çocukların hayallerini gerçekleştirdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -Sosyal farkındalık etkinlikleri ile adından sıkça söz ettiren Genç İçin Bir Saat Derneği, yeni yıla girerken güzel bir etkinliğe daha imza attı.

Dernek yönetimi geçen hafta Aydın Tutkal kütüphanesinde topladığı kitaplar ile kırtasiye malzemelerini Servi bölgesinde bulunan Direkli, Alaaddin ve Eskibağ Çöğürlü Mezrasında ki öğrencilere dağıtıp hayallerini de bir kâğıda yazmalarını istedi. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek için sosyal medya üzerinden kampanya başlatan dernek yönetimi gelen destekler ve dernek üyelerinin katkılarıyla 3 okulda bulunan 21 öğrencinin hayallerini kısa sürede gerçekleştirerek çocuklara unutulmaz bir an yaşattılar.

“Gerçekten Hayallerimiz Gerçek Oldu”

Direkli köyü ilkokulunda okuyan bir kız öğrenci 4 gün içerisinde hayallerine kavuşmanın heyecanı ile duygu dolu anlar yaşattı. Kız öğrencisinin ‘gerçekten hayallerim gerçek oldu’ sözlerini hatırlatan Dernek Başkanı Anıl Korkut, "Çocuklara söz verdiğimiz gibi hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dernek yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda eğitim alanı üzerinde çalışmalarımız hızla devam edecektir. Servi bölgesinde bulunan çocuklarımıza ilk olarak kırtasiye ve kitap desteğinde bulunduk. Daha sonra hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Sağ olsun sosyal medyadan bizi takip eden arkadaşlar ve dernek üyelerimizin katkılarıyla 4 günlük kısa bir sürede çocukların hayallerini gerçekleştirdik. Açtığımız Aydın Tutkal Kütüphanesi’nde de topladığımız kitaplar ile Kültür Merkezinde KPSS, YKS, DGS ve LGS ye hazırlanan öğrencilere yaklaşık 200 kaynak kitap desteğinde bulunduk. Dernek binamıza gelen öğrencilerimize de aynı şekilde hem kaynak kitap hem de okuma kitabı konusunda da yardımcı oluyoruz. Kitap desteğinde bulunmak isteyen arkadaşlar bizimle iletişime geçebilirler 2023 yılında da dediğimiz gibi her alanda çalışmalarımız olacaktır ama ağırlığı eğitim alanına vereceğiz. Hayalleri gerçekleştirme konusunda destek sunan herkese minnettarız. Teşekkür ederiz" diye konuştu.