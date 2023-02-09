Bingöl ekipleri, Diyarbakır’da 8 kişiyi enkaz kurtardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki Serin 2 Apartmanı'nın enkazında arama- kurtarma çalışmalarına katılan Bingöl Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, görev yaptığı sürede 8 yaralıyı sağ olarak enkazdan çıkardı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’da 7 bina çöktü.

Enkazlar da arama-kurtarma faaliyetlerine çevre illerden de destek geldi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de, Diyarbakır’a gelerek, tesisler kavşaktaki Serin 2 apartmanında arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürü Faik Artan, görev yaptıkları süre içerisinde 8 yaralıyı sağ olarak enkazın altından çıkardıklarını söyledi.

İhtiyacın artması üzere Hatay’a görevlendirilen ekipler, Diyarbakır’dan ayrılarak Hatay’daki çalışmalara katıldı.