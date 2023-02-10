Bingöl ekibi iki farklı bölgede 19 mucize yaşattı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki Serin 2 Apartmanı'nın enkazında arama- kurtarma çalışmalarına katılan Bingöl İtfaiyesi ekipleri, görev yaptığı sürede 8 yaralıyı sağ olarak kurtarırken, Hatay’da ise 11 kişiyi sağ kurtardı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri olan Diyarbakır’da 7 bina çöktü.

Enkazlarda arama-kurtarma faaliyetlerine çevre illerden de destek geldi.

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de, Diyarbakır’a giderek, tesisler kavşaktaki Serin 2 apartmanında arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Çalışmalara katılan Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürü Faik Artan, görev yaptıkları süre içerisinde enkaz altından Diyarbakır’da 8, Hatay’da ise 11 kişiyi sağ olarak çıkardıklarını ve hala enkaz bölgesinde hummalı bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.