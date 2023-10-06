Bingöl'den dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdiler

Bingöl Üniversitesi 6 akademisyenle dünyanın en etkili bilim insanları listesine girdi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi, tarım ve havza alanında pilot üniversite olarak önemli bir başarıya imza attı. ABD Stanford Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışma sonucunda 4 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesine 6 akademisyenle girmeyi başardı.

Çalışma, ABD ve Hollandalı bilim insanları tarafından gerçekleştirildi ve “yıllık etki” kategorisine dayalı olarak 210,198 bilim insanını dünya genelinde yüzde 2’lik dilim içerisinde sıraladı. Türkiye’den bin 403 bilim insanının yer aldığı bu prestijli listede, Bingöl Üniversitesi’nden 6 akademisyen de kendine yer buldu.

Rapora göre, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Turan, Türkiye’nin en etkili 40. bilim insanı olarak sıralandı ve Türkiye’deki Ziraat Fakülteleri içindeki öğretim elemanları arasında 1. sıraya yerleşti.

Bingöl Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ramazan Solmaz 136., Doç. Dr. Feride Akman 1143., Doç. Dr. Ferdi Akman 1196., Doç. Dr. Şenol Çelik 1225., Prof. Dr. Cemil Aydoğan 1272. sıralamada kendilerine yer buldular.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversitenin nitelikli bilimsel çalışmalara verdiği önemin meyvelerini toplamaya başladığını ifade etti. Öğretim üyelerinin nitelikli yayınlar yapmalarının memnuniyet verici olduğunu belirten Çapak, gelecekte daha fazla çaba harcamayı hedeflediklerini vurguladı.