Bingöl'deki nehirde kaybolan vatandaş üç gündür aranıyor

Bingöl’de Murat Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan vatandaşı arama çalışmaları sürüyor.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Geçtiğimiz Pazar günü nehirdeki bir çocuğu kurtaran ancak kendisi sudan çıkamayarak akıntıya kapılan Aydın Tutkal’ı arama çalışmaları sürüyor.

Murat nehrinde çok sayıda ekip, akıntıya kapılarak kaybolan Aydın Tutkal’ı bulmak için seferber olurken, ailesi ve yakınları da nehir kıyısında beklemeye devam ediyor.

3’üncü günüdür devam eden Aydın Tutkal’ı arama çalışmalarında Diyarbakır İl AFAD Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Bingöl İl AFAD Müdürlüğü, Bingöl SAR Arama ve Kurtarma Derneği, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü’nden oluşan ekipler çalışmalarına aralıksız sürdürüyor.