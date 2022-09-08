Bingöl'de üreticilerin kış hazırlığı

Bingöl'de kurutmalık sebze sezonu başladı.Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl merkez ve ilçe köylerinde tarlalarda toplanan sebzeler, üreticiler tarafından pazara getiriliyor.

Vatandaşlar tarafından toptan alınıp temizlendikten sonra bahçe veya balkonlarda iplere dizilen sebzeler, sırıklara ve demirlere bağlanarak, güneş altına bırakılıyor.

Yaklaşık 10-15 gün süreyle kurutulmaya bırakılan sebzeler toplanarak kışın tüketilmek üzere kaldırılıyor.

Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladıklarını vurgulayan üreticiler, bahçelerde kurdukları kazanlarda yiyecekleri kaynattıklarını, pişirilen malzemeleri kavanozlara doldurup, kilerde beklettiklerini söyledi.

Hazırlanan ürünlerin lezzetli olduğunu gibi mevsiminde yapıldığı için de tasarruflu olduğunu kaydeden üreticiler, bölgede kış mevsiminde sert geçtiğinden, yaz mevsiminin sonlarına doğru kışa hazırlık yaptıklarını anlattı. Hazırlıkların sonbaharda da devam ettiğini belirten üreticiler, "Her şey mevsiminde güzel olduğundan hem lezzetli oluyor hem de evimizin bütçesinin gideri daha az oluyor" dedi.