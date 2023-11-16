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Bingöl'de 'Uluslararası Kısa Film' ile 5'inci buluşma

YAŞAM 16.11.2023, 18:14
Bingöl'de 'Uluslararası Kısa Film' ile 5'inci buluşma

İlki 2017 yılında Bingöl'de düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", Cumhuriyetin yüzüncü yılında 5'incisine hazırlanıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -  Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi’nin desteklediği festival, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 17-19 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl festivale 108 ülkeden 1884 film başvurusu geldi.

Akademisyen ve yönetmen Ahmet BİKİÇ başkanlığında, başkanlığını Baran MAYDA’nın üstleneceği festivalde, 17 Kasım saat 18.30’da Deniz Oral ve Faruk Sofuoğlu’nun “80’ler 90’lar” adlı tiyatro gösterisiyle başlayacak.

Finale kalan film gösterimleri ve oyuncu röportajlarıyla devam edecek festivalde dereceye giren filmlerin temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden alacağı ödül töreniyle Bingöl Üniversitesi’nde taçlanacak.

5. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri şöyle:

    Gözlerin (Gözlerin) – Korhan Topçu     Trivet (Distan) – Abdurrahim Karabulut, Mahsun Celayir     Herşey Güzel (Her Şey Yolunda) – Muhammet Beyazdağ     Beyaz Dağın Çocukları (Beyaz Dağın Çocukları) – Yalçın Çiftçi     Duende – Mevlüt Karabulut     Desen (Örüntü) – Erkan Selçin     Meryem – Serhan Doğan     Birlikte sonsuza? (Sonsuza Dek Birlikte?) – Zeynep Sude Karabulut     India Diaries (Hindistan Günlükleri) – Gizem İbak     Dehliz – Eser Tokaş     Sandık (Sanduka) – Beyza Yıldır     Boncuk Kardeşler (Boncuk İşi) – Aykut Temel     Adres – Aram Dildar     Acımasız Bir Sadelik Arzusu (Acımasız Bir Sadelik Arzusu) – Bulut Kırbaş     Gando (Timsah) – Teymour Ghaderi     Miras – Amir Hossein     Kanlı Kar (Kanlı Kar) – Houssein Aliyanhed     Giden İyi Adam – Jauffrey Galle     Yelken Aç – Jo-ti lee     İnsanlığın Örtüsü (İnsan Örtüsü) – Hazan Beklen     Basitlik (Basitlik) – Yusuf Kuğu     Nasukin – Asghar Abbasi     Mutlak (Mutlak) – Volkan Karataş     Çingene ve Ölüm – David Luzar

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