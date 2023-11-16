Bingöl'de 'Uluslararası Kısa Film' ile 5'inci buluşma

İlki 2017 yılında Bingöl'de düzenlenen "Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali", Cumhuriyetin yüzüncü yılında 5'incisine hazırlanıyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Üniversitesi’nin desteklediği festival, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 17-19 Kasım tarihleri ​​arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl festivale 108 ülkeden 1884 film başvurusu geldi.

Akademisyen ve yönetmen Ahmet BİKİÇ başkanlığında, başkanlığını Baran MAYDA’nın üstleneceği festivalde, 17 Kasım saat 18.30’da Deniz Oral ve Faruk Sofuoğlu’nun “80’ler 90’lar” adlı tiyatro gösterisiyle başlayacak.

Finale kalan film gösterimleri ve oyuncu röportajlarıyla devam edecek festivalde dereceye giren filmlerin temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın elinden alacağı ödül töreniyle Bingöl Üniversitesi’nde taçlanacak.

5. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali finalistleri şöyle:

Gözlerin (Gözlerin) – Korhan Topçu Trivet (Distan) – Abdurrahim Karabulut, Mahsun Celayir Herşey Güzel (Her Şey Yolunda) – Muhammet Beyazdağ Beyaz Dağın Çocukları (Beyaz Dağın Çocukları) – Yalçın Çiftçi Duende – Mevlüt Karabulut Desen (Örüntü) – Erkan Selçin Meryem – Serhan Doğan Birlikte sonsuza? (Sonsuza Dek Birlikte?) – Zeynep Sude Karabulut India Diaries (Hindistan Günlükleri) – Gizem İbak Dehliz – Eser Tokaş Sandık (Sanduka) – Beyza Yıldır Boncuk Kardeşler (Boncuk İşi) – Aykut Temel Adres – Aram Dildar Acımasız Bir Sadelik Arzusu (Acımasız Bir Sadelik Arzusu) – Bulut Kırbaş Gando (Timsah) – Teymour Ghaderi Miras – Amir Hossein Kanlı Kar (Kanlı Kar) – Houssein Aliyanhed Giden İyi Adam – Jauffrey Galle Yelken Aç – Jo-ti lee İnsanlığın Örtüsü (İnsan Örtüsü) – Hazan Beklen Basitlik (Basitlik) – Yusuf Kuğu Nasukin – Asghar Abbasi Mutlak (Mutlak) – Volkan Karataş Çingene ve Ölüm – David Luzar