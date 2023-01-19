 Bingöl de 'Şarkılar Bizi Söyler' dedi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında, Bingöl Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen muhteşem konser büyük beğeni topladı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen konsere İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, milli eğitim müdürlüğü idarecileri, okul ve kurum idarecileri ile kamu kurum yöneticilerinden oluşan kalabalık dinleyici grubu katıldı.

"Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" adlı proje kapsamında Feti Ahmet Demirel şefliğindeki 20 korist ve 10 sazendeden oluşan konser dinleyenleri mest etti.

Projeyle Türk müziğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Halil Yücel, “Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer’in vizyonuyla, Bakanlığımızın çatısı altında başlattığımız ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz’ projesi Türkiye’nin her köşesinde öz musikimizin on binlerce amatör müzik severin dilinde çağlamasını sağladığını ifade ederek, çalışmaların konserlere dönüştükçe gurur ve mutluluklarının arttığını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezleri bünyesinde oluşturulan Türk Müziği Korolarının hem kendi illerinde, hem de komşu illerde konser vermesinin planlandığını kaydedilirken, bu kapsamda Bingöl Halk Eğitimi Merkezi korosu 24 Ocak'ta Diyarbakır’da müzikseverlerle buluşacak ve ayın 26’sında da Diyarbakır’dan gelecek bir Türk Müziği Korosu'nun Bingöl'de konser vereceği öğrenildi.