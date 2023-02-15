Bingöl'de koca yürekli çocuk!

Bingöl’de 6 yaşındaki 1’inci sınıf öğrencisi Emir Hamza Ketenalp, kumbarasında biriktirdiği 245 TL'sinib depremde kullanılması için AFAD’ın banka hesabına yatırdı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremin ardından Türkiye’nin birçok yerinde yardımlar toplanmaya devam ediyor.

Bingöl’de başlatılan yardım kampanyasına katılan Garip Köyü'nde ikamet eden 6 yaşındaki 1’inci sınıf öğrencisi Emir Hamza Ketenalp, kumbarasındaki 245 TL'sini babası ile birlikte gittiği banka şubesinde depremde kullanılması için AFAD’ın banka hesabına yatırdı.

Minik Emir Hamza’nın kendi el yazısı ile yazdığı "Benim adım Emir Hamza. Geçmiş olsun arkadaşlarım, abiler, ablalar, kardeşler, amcalar. Hepinize Allah yardım etsin. Allah hepinizi depremlerden korusun. Çok geçmiş olsun" notu da herkesi duygulandırdı.