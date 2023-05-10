Bingöl'de Jandarma'dan 'hayat kurtaran' seminer
Jandarma Genel Komutanlığı 'Yolların Dili' Projesi kapsamında Bingöl il merkezi ile ilçelerindeki öğrencilere trafik seminerleri veriyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı’nın başlattığı “Yolların Dili” projesi kapsamında İl Jandarma Komutanlığının, bünyesinde Sarıçiçek Köyü Şeker Pancarı İlköğretim Okulu’ndaki öğrencilere bilgilendirici trafik seminerleri verdiği açıklandı.
Bingöl’de Yedisu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı içinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kabaoluk Köyü’ndeki Kürdan İlköğretim Okulu sorumluluk alanı kapsamındaki seminerlerde yaya geçidi paspaslarında uygulamalı trafik eğitimi verildi, seminer sonunda öğrencilere jandarma logolu kep ve çeşitli hediyeler verildi.
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