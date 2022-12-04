Bingöl'de GİBS-DER'den 'özel' ziyaret

Bingöl'de Genç İçin Bir Saat Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim merkezlerindeki öğrencileri ziyaret etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Kısa adı GİBS-DER olan Genç İçin Bir Saat Derneği yönetimi MEFA özel eğitim merkezi ile Rana Özel eğitim merkezi öğrencileri ile bir araya geldi.

Merkezin idareci ve öğretmenleri tarafından karşılanan Dernek Yönetimi, öğrencilerin eğitim aldığı sınıfları gezdi. Özel çocuklarla bir süre sohbet ederek, çikolata ikramında bulundular.

Genç İçin Bir Saat Derneği Başkan Yardımcısı Abdülmecit Tutkal, “Hepimiz bir engelli adayıyız. Önemli olan zihnimizdeki engelleri yok etmektir. Bu öğrencilere sımsıkı sarılıp daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor'' dedi.