Bingöl'de gazetecilerden Kızılay'a kan bağışı

Bingöl'de Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, kan ihtiyacının karşılanması amacıyla bağışta bulundu.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Gazeteciler Cemiyet Başkanı Mahmud Arda ve beraberindekiler, Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına destek amacıyla, Kızılay aracının önüne gelerek kan bağışı yaptı.

Cemiyet Başkanı Arda, amaçlarının kan bağışıyla farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, tüm vatandaşları kan bağışına davet etti.

Tüm Türkiye ve Bingöl olarak hep beraber birlik olunması gerektiğine dikkati çeken Başkan Arda, "Birlik olarak bu sıkıntıları çok rahat atlatabileceğimize inanıyorum. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Allah böyle bir felaket daha vermesin, Bingöllüler deprem sonrası kan tırına akın ederek kan bağışında bulundular. Herhangi bir değişiklik olmazsa, Kan tırı pazar gününe kadar burada olacaktır. Yoğun bir ilgi var kan tırına kan vermek isteyen vatandaşlarımızın da Pazar gününe kadar kan tırına gelip kan vermeleri ve bu konuda daha hassas davranmalarını istiyorum" diye konuştu.