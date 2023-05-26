Bingöl'de diyabetli çocuklara sensörlü şeker ölçüm cihaz desteği

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Tip 1 diyabet hastası çocuklara destek olmak amacıyla sensörlü glikoz ölçüm cihazları hediye etti.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Veysel Tosun, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Bingöl Tip-1 Diyabetli Aileler Grubu Sorumlusu Gökhan Butasım ve aileler katıldı.

Programda konuşan Başkan Arıkan, toplamda 204 adet sensörlü glikoz ölçüm cihazını 34 aileye hediye ettiklerini belirtti. Başkan Arıkan, çocukları acı veren iğnelerden kurtarmak ve ailelere destek olmak amacıyla bu adımı attıklarını ifade etti. Bingöl Belediyesi olarak dezavantajlı kesimlere yardım etmeyi ve yaşamlarını kolaylaştırmayı görev edindiklerini vurgulayan Arıkan, bu konuda ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Arıkan, desteklerini dezavantajlı kesimlere yönelik sürdüreceklerini belirterek, engelli bireylere, öğrencilere, girişimci kadınlara, spor kulüplerine ve sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini ifade etti. Fiziki yatırımların yanı sıra sosyal ve kültürel hayata katılımlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Tip 1 diyabet hastası çocuklara sensörlü glikoz ölçüm cihazları dağıtıldı.