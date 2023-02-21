Bingöl'de depremzede çocuklara Jandarma morali

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzede çocukların psikolojik etkilerine olumlu katkı sağlamak için moral etkinliği düzenledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personelince, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından depremzede ailelerin çocuklarına yönelik olarak doğal afetin psikolojik etkilerini en aza indirgemek için belli aralıklarla sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Komutanlık personelince, depremden etkilenen çocukların psiko sosyal yönden desteklenmesi amacıyla çocuklarla ilgilenerek, onlarla oyun oynandığı ve güven verildiği belirtilirken, moral bulan çocukların ebeveynleri de yapılan etkinliklerden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Deprem sonrası bu tarz faaliyetlerin psikolojik açıdan hem çocuklara, hem de kendilerine çok iyi geldiğini ifade ettiler.