Bingöl'de çocuklara unutulmaz şenlik

Bingöl Belediyesi, 2023 yaz etkinlikleri kapsamında Kent Park’ta çocuk şenliği düzenledi. Şenliğe katılan yüzlerce çocuk, tiyatro, sihirbazlık, yüz boyama, balon şov gibi birçok etkinlikle eğlendi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen çocuk şenliği, dün akşam saatlerinde Kent Park’ta gerçekleştirildi.

Şenliğe, aileleriyle birlikte yüzlerce çocuk katıldı. Şenlikte, tahta bacak, palyaço, citlenbik abla, jonglör, ateş cambazı ve akrobasi gösterileri yapıldı. Çocuklar, yüz boyama, balon şov, çizgi film kahramanları ve çocuk tiyatrolarıyla keyifli vakit geçirdi. Ayrıca, çocuklara balon, boyama kitabı, meyve suyu, pamuk şeker ve çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.

Şenliğe katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan da çocuklarla sohbet ederek onların heyecanına ortak oldu.

Başkan Arıkan, geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Buradaki bu coşkuyu sizler oluşturdunuz. Sizleri mutlu edebiliyorsak ne mutlu bize. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en büyük iyilik onların gereksinim duyduğu ilgi ve sevgiyi göstermektir. Bu noktada sizler için sosyal alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Yaz etkinliklerimiz kapsamında çeşitli etkinlikler organize ediyoruz yakın zamanda onlara da başlayacağız İnşallah. Tüm çocukların gözlerinden öpüyorum, neşeniz bol olsun çocuklar” dedi.