Bingöl'de anne ve yavru köpeklere Jandarma şefkati

Bingöl’de kötü koşullarda ve bakıma muhtaç halde bulunan Kangal cinsi anne ve 9 yavru köpeği, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri kurtardı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl merkeze bağlı Bilaloğlu Köyünde Kangal cinsi köpeğin doğum yaptığı ve yavruları ile birlikte kötü koşullarda yaşadığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, hemen harekete geçti.

Kötü koşullarda ve bakıma muhtaç halde bulunan Kangal cinsi anne ve 9 yavru köpeği, duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine jandarma ekipleri kurtardı.

Ekipler, aç, susuz ve hava sıcakları dolayısıyla ölmek üzere olan anne ve yavru köpekleri buldukları yerden alarak bakım ve tedavi işlemlerini gerçekleştirdi.

Köpeklerin, daha iyi koşullarda güvenli ve yeni bir yaşam sürmesi için Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim etti.