Bingöl beyaza büründü

Bingöl'de beklenen kar yağışı oldu. Gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, yer yer 10 santimetreye kadar ulaşırken, şehrin tamamı beyaza büründü.BİNGÖL GÜNCEL TV

BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de Gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kentte araçlar ve bitkilerin üzerleri yağış nedeniyle karla kaplandı.

Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, 26 ekip ve yaklaşık 40 araçla karla mücadele çalışmasına başladı. Belediye ve İl Özel İdaresinin yanı sıra, Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri de devlet yolunda ulaşımın akmaması için yoğun bir çalışma başlattı. Şube şefliğine bağlı Elazığ yolunda 3, Kığı ve Yayladere yolunda 2, Sancak yolunda 2, şehir merkezinde 2, Diyarbakır yolunda 3, Solhan yolunda 6, Karlıova yolunda ise 8 olmak üzere toplamda 26 ekip ve yaklaşık 40’a yakın araçla kar temizleme çalışması yapılıyor.