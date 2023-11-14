Bingöl balı “Uluslararası Bal Şurası' ile zirveye çıkacak

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı ile Bingöl Balı'nın tanıtımının zirve yapacağını söyledi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 17-19 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bingöl Üniversitesi’nin bu organizasyona ev sahipliği yapacak olmasının gururunu yaşadıklarını belirten Çapak, bu etkinlikle Bingöl Balı’nın tanıtımını daha üst seviyelere taşımayı amaçladıklarını açıkladı.

Bingöl’de geçen yaklaşık 7 yıllık süreçte arıcılık alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Çapak, Bingöl Üniversitesi’nin pilot üniversite olarak seçilmesinin bölgesel kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu süreçte şehrin tüm paydaşlarıyla işbirliği içinde çalışarak Bingöl Balı’nın kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını söyledi.Prof. Dr. Çapak, Bingöl Balı’nın coğrafi işaret alması ve Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili gibi önemli gelişmeler yaşandığını hatırlatarak, Bal Şurası ve Fuarı ile Bingöl Balı’nın uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedeflediklerini ifade etti.

17 Kasım’da gerçekleşecek olan Uluslararası Bal Şurası ve Fuarı’nın açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve YÖK Başkanı Erol Özvar gibi önemli isimlerin katılacağını belirten Çapak, etkinlik kapsamında arıcılık temalı bir dizi etkinliğin yanı sıra sosyal etkinliklere de yer verileceğini söyledi. Ayrıca, sponsor firmaların çeşitli ikramlar yapacağını belirten Çapak, organizasyonun Bingöl Balı’nda elde edilen ilerlemeyi daha da artırmayı amaçladığını ifade etti.