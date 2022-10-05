Binali Yıldırım COVID-19'a yakalandı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Düzce ziyareti sonrasında COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurduhaberozel.com.tr / DÜZCE (İGFA) - Düzce'yi ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda COVID-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yıldırım, paylaşımında, "Düzce programımız esnasında gelişen semptomlar sonucu yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Durumum iyi çok şükür. Doktorlarımızın tavsiyeleriyle tedavime evde devam ederek, bu süreci atlatacağım inşallah. Dua bekler, dua ederiz" ifadelerine yer verdi.