Bin yıllık Mardin Medreseleri dünyaya tanıtılacak

Mardin medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği (MADDER) 1.Olağanüstü kongresini tamamladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mart ayında kuruluşunu duyuran MADDER, 4.YLŪL 2022 Tarihinde, 1. Olağan kongresini tamamlayarak çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mardin medreselerini Koruma ve Yaşatma Derneği (MADDER) Başkanı İbrahim Yüksel, Teşkilat organizasyonunun tamamlanmasının ardından, Mardin Medreseleriyle alakalı veri toplama aşamasında önemli ilerlemeler kaydettiklerini söyledi.

Kongre ardından oluşan yönetim kadrosu ile birlikte Mardin’deki tarihi medreselerinin korunması ve dünyaya tanıtılması için şimdiden girişimlere başladıklarını ifade eden Yüksel,” yakında, başta akademik yayınlar olmak üzere, tüm medya organlarında ve dünya dillerinde Mardin medreselerini dünyaya duyuracağız. ”dedi.

İnsanlığın ortak kültürel mirası olan tüm yapılar korunması gerekir

Medeniyetler şehri olan Mardin farklı kültürleri yanı sıra tarihi dokuları ile dünyanın dikkatini çektiğini hatırlatan Yüksel,” Mardin'in, insanlığın ortak kültürel mirası olan tüm yapıların korunması gerekir. Sinagog, kilise cami, medreselerin insanlığın ortak kültürel mirası olması hasebiyle, tüm insanlığın ortak sorumluluk hissetmesi gerekir. Korunmaları ve tanıtılmaların insani sorumluluk olduğu, geçmişten bize gelen ve bizim de gelecek nesillere teslim edeceğimiz birer emanettir.

Ateşe( şeytana ) tapınanların, Roma medeniyetinin, İslam ve Tūrk- İslam medeniyetlerinin bakiyesi her bir eserin, tarihin canlı anlatımı, tarihin aşamalarını gösteren birer belgedir. Bu eserlerin, gelecek nesillere aktarılmasının insanlık görevi olduğuna inanıyoruz. Bu vesile ile kurduğumuz bu dernek ile tarihi kentimizde bulunan medreselerimize sahip çıkmak için yola çıktık.” dedi