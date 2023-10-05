Bilim kadınlarının yetişmesi için çalışıyorlar

L’Oréal Türkiye, 21 yıldır genç bilim kadınlarını desteklemek ve bilim dünyasında daha fazla kadının sesini duyurmasını sağlamak amacıyla UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle "Bilim Kadınları İçin" programını yürütüyor.İSTANBUL (İGFA) -Kadınların bilimde ve özellikle üst düzey pozisyonlarda yer alma oranı, karşılaştıkları cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık nedeniyle oldukça düşük seviyede bulunuyor. L'Oréal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle düzenlenen “Bilim Kadınları İçin” programı, 40 yaş altı genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlamayı hedefliyor.

Tekno-Güzellik lideri, bu yıl projenin kapsamını genişleterek, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile üniversiteli genç kadınların eğitimine destek oluyor. Eğitim hayatlarında kullanılmak üzere kadın öğrenciler için bağış fonu oluşturan L’Oréal Türkiye, “Bilim Kadınları İçin” programında daha önce burs kazanmış bilim kadınlarının katkıda bulunacağı mentorluk programıyla da üniversite öğrencisi olan geleceğin bilim kadınlarına destek verecek.

“Bilim Kadınları İçin” programının Türkiye’deki 21. yılında bilime yön veren genç ve yetenekli Türk bilim kadınlarının her biri, bilimsel araştırmalarında kullanmak üzere 150 bin TL ödül kazandı.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, Jüri Başkanı Prof. Dr. Zeki Kaya, MIT Technology Review Dergisi’nin her sene yayınladığı “35 Yaş Altı Yenilikçiler” listesinde yer alan Dr. Gözde Durmuş, Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ve TOG Genç Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı lansmanda, kazanan bilim kadınları projelerini tanıttı.

Programda konuşan L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen, L’Oréal olarak bilimde cinsiyet eşitliğine ve bilim kadınlarına olan inancımızı her zaman en üst seviyede tuttuklarını belirterek, "Biliyoruz ki bilimde cinsiyet eşitliği sağlandığında daha fazla perspektif, daha fazla çeşitlilik ve daha fazla yenilik ortaya çıkar. İşte bu yüzden; genç bilim kadınlarını desteklemek, onların potansiyellerini açığa çıkarmalarına yardımcı olmak ve bilim dünyasında daha fazla kadının başarılı olmasını sağlamak amacıyla tam 21 yıldır ‘Bilim Kadınları İçin’ programını yürütüyoruz. Türkiye'de bugüne kadar 120 genç kadın bilim insanına umut vaat eden projelerinde destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 1 Uluslararası Mükemmellik Ödülümüz var ve 4’ü üst üste olmak üzere 5 bilim kadınımız Uluslararası Yükselen Yetenek seçildi. Hepsiyle gurur duyuyoruz.” dedi.