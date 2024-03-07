"Bilim Gençlerle Kazanacak" Projesi'nin Mart bilim etkinliği “Matematik” dalında gerçekleşecekİSTANBUL (İGFA) - Hastaların hayatını değiştiren çığır açan yenilikler için bilim kazanacak anlayışıyla çalışan biyofarma şirketi Pfizer Türkiye, gençlere bilim sevgisini aşılamak, bilim insanlarıyla birebir diyalog geliştirerek onların merak duygularını beslemek, soru sormalarını teşvik etmek ve geleceğin bilim insanları olmaları noktasında çevreleriyle birlikte onlara ilham olmak amacıyla Bilim Kahramanları Derneği ile 2021 yılından bu yana Bilim Gençlerle Kazanacak Projesi'ni sürdürüyor.

Gençlere eğitim ve kariyer yolculuklarında çeşitli bilim dalları ile ilham vermeyi amaçlayan proje sayesinde 14-18 yaş aralığındaki lise öğrencileri; farklı dallarda çalışan bilim insanlarıyla bir araya gelerek onların çalışmalarını yakından tanıma, bilimsel süreçleri yakından inceleme, bilimsel sorularla hipotez oluşturma, hipotezi test etme ve evdeki malzemelerle deney hazırlama gibi süreçleri tecrübe edebiliyor.

Ücretsiz gerçekleşen bilim etkinliklerinin duyurularına Bilim Kahramanları Derneği ve Pfizer Türkiye sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.