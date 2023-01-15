Bilgievleri’nde geleceğe güvenle hazırlanıyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Bilgievleri’nden 2022 yılında toplam 22 bin 400 öğrenci ve 4 bin 560 veli hizmet aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, milli ve manevi değerlerine bağlı; kültürel, sosyal, bilişsel alanda gelişmiş ve yeteneklerinin farkında olan, gelecek nesillerin temsilcisi mutlu bireylere eğitim desteğini tüm hızıyla sürdürüyor.

Değer Eğitimi temelli Bilgi Destek Programları, Kulüp ve Atölye Çalışmaları, Üreten Sınıflar Atölyesi, Rehberlik Hizmetleri, Sosyal Etkinlikler, Kamp ve Spor Faaliyetleri, Aile Eğitimleri, Bilişim Hizmetleri, Çocuk Kütüphaneleri ve yarışmalar gibi birçok alanda öğrenciler hizmetten faydalanabiliyor. 2022 yılı içerisinde 12 bin 256 öğrencinin yeni kayıt yaptırdığı Bilgievleri’nden toplamda, 22 bin 400 öğrenci ve 4 bin 560 veli hizmet aldı.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgievleri’nde değerler eğitimi çalışmalarında Kılavuz Değerler Eğitimi müfredatına uygun olarak ders, etkinlik, atölye ve diğer faaliyetlerin içerikleri ile harmanlanarak yürütülüyor. Bu kapsamda değerler eğitimi dersi her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmiş Cömertlik, Sorumluluk, Dürüstlük, Birlikte Yaşam ve İşbirliği, Adalet vb. olmak üzere toplam 8 adet değer ile eğitim dönemi içinde uygulanıyor. Branş dersleri, atölye faaliyetleri ve sosyal etkinliklerde de belirlenen değerler çerçevesinde; eğitici, pekiştiren ve örneklendirmeleri içeren etkinlikler eğitmenlerin öncülüğünde öğrencilerle birlikte yapılıyor.

Kulüp ve atölye etkinlikleri ile bilim, sanat ve teknoloji alanlarında öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine olanak sağlanırken, öğretmenlerin rehber olduğu ve öğrenci ile etkileşimin yüksek olduğu yazarlık, kodlama, satranç, dijital okuryazarlık ve akıl oyunları kulüpleri de ders programına dâhil edilerek uygulandı. Ayrıca 3D yazıcı, ebru, müzik, ahşap atölyeleri ise öğrencilere yüz yüze eğitim verdi. Kulüp ve atölye faaliyetleri kapsamında, 2022 yılında 15 bin 215 öğrenciye hizmet verildi.