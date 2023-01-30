Bilgievi öğrencileri 'Siber Zeka'lı!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması’nda Bilgievleri öğrencileri üç ödül aldıKOCAELİ (İGFA) - Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği 2022 Siber Zekâ Bilgi Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle bu sene üçüncüsü düzenlenen yarışmada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri kendi gruplarında yarıştı. Yarışmada Bilgievleri öğrencilerinden biri ilkokul, ikisi ortaokul olmak üzere üç öğrenci dereceye girerek ödül almaya hak kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen Siber Zekâ Bilgi Yarışması'na bu sene de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. İlkokul ve ortaokul yarışmalarının ardından, son etap olan lise yarışması gerçekleşti. siberzeka.cbddo.gov.tr adresi üzerinden yarışmaya katılan öğrenciler en kısa sürede en fazla doğru cevabı vermek için yarıştı. Uzman eğitmenler tarafından hazırlanan sorulara her öğrenim düzeyinde en kısa sürede, en çok doğru cevabı veren ilk üç öğrenci dizüstü bilgisayar, takip eden 50 öğrenci ise tablet hediyelerinin sahibi oldu.

GURUR KAYNAĞI OLDULAR

İlkokul, ortaokul ve liseler için düzenlenen yarışmaya yaklaşık 2 milyonun üzerinde öğrenci katılırken ilkokul ve ortaokul kategorilerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barbaros Hayrettin Paşa Bilgievinden 4. sınıf öğrencisi Baran Kayra Kubak, Gazi Akçakoca Bilgievinden 7. sınıf öğrencisi Ahmet Emir Çiçek ve Kazım Karabekir Bilgievinden 8. sınıf öğrencisi Eyüp Ensar Güneş, Siber Zekâ Bilgi Yarışması'nda ilk 50'ye girerek gurur kaynağı oldu.